Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ни на один вопрос внятно не ответил»: появление Лепса на публике обернулось провалом

«Ни на один вопрос внятно не ответил»: появление Лепса на публике обернулось провалом

1 июля 2022 18:25
«Ни на один вопрос внятно не ответил»: появление Лепса на публике обернулось провалом

Фанаты не смогли сдержать свое возмущение.

Григорий Лепс столкнулся с критикой поклонников из-за своего интервью. Музыкант стал гостем одного из шоу на «Русском радио».

В выпуске программы певец рассказал о своих творческих планах и предстоящем концерте в Лужниках, которым он собирается отметить свое 60-летие. Также он представил и совершенно новую композицию «Пока!». Однако, как оказалось, пользователи Сети не оценили откровенный диалог Лепса. По их мнению, которым они поделились в Telegram-канале радиостанции, артист не смог закончить ни одной своей фразы, не ответил ни на один вопрос и показал свою полную безграмотность.

«Гриша, что же ты ни на один вопрос внятно не ответил?», «Лепс по сути двух слов связать не может, ведущие за него говорят, неинтересно все», — негодуют подписчики.

Также многие предположили, что такое состояние артиста может быть связано с его пристрастием к спиртному. Дело в том, что несколько месяцев назад среди фанатов появилась информация о чрезмерной любви музыканта к горячительным напиткам.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video