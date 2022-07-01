«Ни на один вопрос внятно не ответил»: появление Лепса на публике обернулось провалом

Григорий Лепс столкнулся с критикой поклонников из-за своего интервью. Музыкант стал гостем одного из шоу на «Русском радио ».

В выпуске программы певец рассказал о своих творческих планах и предстоящем концерте в Лужниках, которым он собирается отметить свое 60-летие. Также он представил и совершенно новую композицию «Пока!». Однако, как оказалось, пользователи Сети не оценили откровенный диалог Лепса. По их мнению, которым они поделились в Telegram-канале радиостанции, артист не смог закончить ни одной своей фразы, не ответил ни на один вопрос и показал свою полную безграмотность.

«Гриша, что же ты ни на один вопрос внятно не ответил?», «Лепс по сути двух слов связать не может, ведущие за него говорят, неинтересно все», — негодуют подписчики.

Также многие предположили, что такое состояние артиста может быть связано с его пристрастием к спиртному. Дело в том, что несколько месяцев назад среди фанатов появилась информация о чрезмерной любви музыканта к горячительным напиткам.