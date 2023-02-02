Ни мамины, ни папины: ахнете, увидев дочерей красавицы Веры Глаголевой (фото)

Своему первому мужу, режиссеру Родиону Нахапетову, Вера Глаголева подарила двух дочерей — Анну и Марию. Звездные наследницы невероятно близки друг с другом и с отцом и стараются видеться как можно чаще.

Не так давно Анна порадовала интернет-пользователей семейным снимком, на котором запечатлена вместе с родителем и любимой младшей сестрой. Увидев дочерей ныне покойной Глаголевой, многие потеряли дар речи. Наследницы артистки выросли настоящими красавицами, при этом они не похожи ни на маму, ни на папу.

К слову, старшая дочь актрисы пошла по ее стопам: Анна играет в кино и появляется на театральной сцене. Замужем она также побывала — в браке с Егором Симачевым артистка родила дочь Полину. Впоследствии с супругом развелась и теперь живет вместе с наследницей.

Мария же успешно окончила обучение на художественном факультете ВГИКа, после чего занялась компьютерной графикой. Ей также пришлось пройти через развод, но в 2007 году Нахапетова снова вышла замуж и родила мужу-бизнесмену двоих сыновей.