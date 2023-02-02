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Ни мамины, ни папины: ахнете, увидев дочерей красавицы Веры Глаголевой (фото)

2 февраля 2023 13:00
Ни мамины, ни папины: ахнете, увидев дочерей красавицы Веры Глаголевой (фото)

Звездные наследницы наладили свою жизнь.

Своему первому мужу, режиссеру Родиону Нахапетову, Вера Глаголева подарила двух дочерей — Анну и Марию. Звездные наследницы невероятно близки друг с другом и с отцом и стараются видеться как можно чаще.

Не так давно Анна порадовала интернет-пользователей семейным снимком, на котором запечатлена вместе с родителем и любимой младшей сестрой. Увидев дочерей ныне покойной Глаголевой, многие потеряли дар речи. Наследницы артистки выросли настоящими красавицами, при этом они не похожи ни на маму, ни на папу.

Ни мамины, ни папины: ахнете, увидев дочерей красавицы Веры Глаголевой (фото)

К слову, старшая дочь актрисы пошла по ее стопам: Анна играет в кино и появляется на театральной сцене. Замужем она также побывала — в браке с Егором Симачевым артистка родила дочь Полину. Впоследствии с супругом развелась и теперь живет вместе с наследницей.

Мария же успешно окончила обучение на художественном факультете ВГИКа, после чего занялась компьютерной графикой. Ей также пришлось пройти через развод, но в 2007 году Нахапетова снова вышла замуж и родила мужу-бизнесмену двоих сыновей.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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