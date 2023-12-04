Ни лысины, ни морщин: Черкасов из «Мосгаза» в молодости был сердцеедом (фото)

Андрей Смоляков — лакомый кусочек для современных режиссеров. Количество проектов с его участием растет как на дрожжах. И это, несмотря на то, что с годами актер не молодеет.

Число работ в фильмографии знаменитости уже давно перевалило за сотню, но большинство воспринимает его как следователя Ивана Черкасова из «Мосгаза». Артист говорил, что чувствует эмоциональную связь со своим героем, поскольку во многом на него похож.

Постановщики видят в нем незаурядных персонажей с внутренним стержнем. Смоляков превосходно подходит под образ человека, повидавшего жизнь. А вот амплуа мачо и сердцееда ему вряд ли подходит. Такому клише он соответствовал в молодости.

В первых своих лентах любимец публики предстает перед зрителями прекрасным юношей с широкой улыбкой и густыми светлыми волосами. Такого тяжело представить в качестве негодяя или злодея, которых сегодня звезде так нравится воплощать.