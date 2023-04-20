Ни кола, ни двора: сложно поверить, но богатая хозяйка Wildberries живет как простая россиянка

Татьяна Бакальчук создала свою бизнес-империю под названием Wildberries. Будучи генеральным директором крупнейшего онлайн-ретейлера, бизнесвумен возглавила список богатейших женщин России.

Несмотря на то, что состояние Бакальчук оценивается в 13 миллиардов долларов, живет она как самая простая россиянка. Предпринимательница из народа ни разу не заходила в бутик Chanel и не согласна с тем, что лучшие друзья девушек — это бриллианты. Отказывает себе бизнесвумен не только в роскоши, но даже в собственном жилье.

В недавнем интервью хозяйка Wildberries призналась, что у нее нет ни кола, ни двора. Вместе с мужем и семью детьми Бакальчук ютится на съемной квартире. Предпринимательница заметила, что нуждается в постоянной «смене картинок», а потому любит переезжать. К тому же, на ее взгляд, дома «устаревают», поэтому идея обзавестись недвижимостью кажется малопривлекательной.