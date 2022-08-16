Ни капли жалости: звезду «Голоса» Сумишевского затравили публично

Это сегодня звезда «Голоса» Ярослав Сумишевский пользуется большой популярностью у аудитории. В школьные же годы артисту пришлось столкнуться с буллингом. Вспоминать об этом исполнитель множества песен не любит.

Сочинять стихи и адаптировать под них музыку Сумишевский начал в параллель учебе. Артист и представить не мог, что даже самое невинное выступление под баян, организованное на первое сентября, ознаменуется насмешками. Свидетелями того инцидента стали ученики и других школ, рассказал он на дне рождения «Радио Шансон».