Ни капли жалости: звезду «Голоса» Сумишевского затравили публично
Артист обид на окружающих не затаил.
Это сегодня звезда «Голоса» Ярослав Сумишевский пользуется большой популярностью у аудитории. В школьные же годы артисту пришлось столкнуться с буллингом. Вспоминать об этом исполнитель множества песен не любит.
Сочинять стихи и адаптировать под них музыку Сумишевский начал в параллель учебе. Артист и представить не мог, что даже самое невинное выступление под баян, организованное на первое сентября, ознаменуется насмешками. Свидетелями того инцидента стали ученики и других школ, рассказал он на дне рождения «Радио Шансон».
«Я пел песню на стихи Лермонтова. По баян. Потом все одноклассники надо мной смеялись, говорили, мол, стишки поешь. Запомнил на всю жизнь: была травля, потому что считали, что песни пел неправильные на то время», — приводит слова артиста BLITZ+.