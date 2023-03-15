Ни грамма пластики: на кого Антонио Бандерас сменил перекроенную жену (фото)

Антонио Бандерас — это несбыточная мечта многих женщин, ведь сердце актера занято. После развода с Мелани Гриффит он нашел свое счастье рядом с новой возлюбленной — Николь Кемпел.

Коллеги по цеху развелись зимой 2015 года. Еще до расставания с супругой на одной из вечеринок звезда экрана познакомился с Кемпел. Уже тогда, по признанию артиста, его сердце екнуло.

После того как юридические формальности были улажены, Бандерас закрутил роман с эффектной блондинкой. Вместе с избранницей он отправился в Лондон, чтобы заняться дизайном одежды, чем немало удивил поклонников. Впоследствии возлюбленные, которые прежде жили на несколько стран, обосновались в Андалусии, чтобы впредь никогда не расставаться.

Бандерас не скрывает, что невероятно влюблен в Кемпел, которую многие считают эталонной красавицей. Любопытно, что, в отличие от Гриффит, которую давно окрестили жертвой пластики, Николь может похвастаться естественной красотой. Нельзя исключать, что именно этой и привлекло в ней знаменитого актера.