Ни горы мышц, ни пресса: на этом фото дочь-фрика Шукшиной не узнать

Анна Трегубенко унаследовала привлекательную внешность своей матери Марии Шукшиной. Но быть женственной красоткой звездная наследница не захотела и отправилась в спортзал за стальным прессом и накачанными мышцами.

Дочь актрисы оказалась на удивление целеустремленной. Фигура Анны изменилась до неузнаваемости. Теперь Трегубенко даст форму и многим мужчинам. Спортсменка одержала победу в соревнованиях по жиму штанги. Теперь она преследует новую цель — засветиться на конкурсе бодибилдеров и победить.

Между тем многие еще не забыли, какой очаровательной и хрупкой была Анна до того, как начала сутками пропадать в спортзале. В Сети можно увидеть фотографии дочери Шукшиной, сделанные до того, как она превратилась во фрика. И на них у красавицы-блондинки нет ни горы мышц, ни пресса.

Наверняка Трегубенко о себе такой вспоминать не желает, но многие считают, что она напрасно «раскачала» себя до состояния «мужика». Не в восторге от этого и Шукшина. Актриса призналась, что не разделяет увлечение дочери, но сделать ничего не может.