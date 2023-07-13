Ни дня покоя: тяжелобольной Талызиной приходится непросто на старости лет

Несколько лет назад Валентина Талызина шокировала поклонников, объявив о своей болезни. Врачи диагностировали звезде «Большой перемены» полинейропатию, из-за которой у нее начали отказывать ноги. А после этого артистка пропала с экранов и перестала появляться на светских мероприятиях.

Многие поклонники начали беспокоиться за звезду экрана. Артистка не выходила на связь, поэтому фанаты решили, что ей становится все хуже и хуже. Однако, как оказалось, эти домыслы далеки от правды.

Как призналась сама Талызина, она решила переехать из шумной Москвы на дачу. Там она ежедневно ухаживает за садом. Свободное же время посвящает съемкам, но уже не так часто появляется на площадке, как в молодости.

«Отдыхать никуда не езжу. У меня есть дача, я ее очень люблю... Грядочки, кусты. Мне много лет»,

— цитирует слова Талызиной Blitz+.