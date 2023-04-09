Невзлюбила с первого взгляда: от свекрови «Бедной Насти» мурашки по коже (фото)

Елена Корикова подавала большие надежды в кино, но самой яркой ее ролью так и осталась княжна Анастасия Долгорукая в исторической мелодраме «Бедная Настя». Актриса давно пропала с больших экранов, покрыта мраком и ее личная жизнь.

Знаменитость отказывается от интервью и не комментирует давнюю историю о том, как была брошена любимым мужчиной и отцом своего единственного наследника. В 1993 году она родила сына Арсения, но уже в статусе матери-одиночки.

Когда артистка сообщила Дмитрию Рощину о своей беременности, тот поспешил сделать ей предложение руки и сердца. Но свадьба так и не состоялась. В дело вмешалась мать актера Екатерина Васильева.

По неведомой причине она сразу невзлюбила избранницу сына. Рощин пошел на поводу у своенравной матери и отказался от Кориковой и своего наследника, которого так и не признал. Впоследствии он женился на другой женщине, подарившей ему семерых детей.

Многие по сей день осуждают поступок Васильевой. Однако народной артистке до этого нет никакого дела. От любых упоминаний о внуке Арсении она отказывается.