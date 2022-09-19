Невыносимая пошлость: чего зрители не замечали в «Диком ангеле»

Телесериал «Дикий ангел» в начале нулевых ознаменовал собой новую эпоху в развитии аргентинского кинематографа. Если раньше проекты смотрело в основном старшее поколение, то новая лента собрала у экранов молодежь самого разного возраста. А изображения исполнителей главных ролей Наталии Орейро и Факундо Араны быстро перекочевали на плакаты, тетрадки, одежду и другие предметы.

Но сейчас, спустя 20 лет, даже фанаты не берутся пересматривать «Дикий ангел». Критику вызывают не только затянутость истории и сюжетные повороты, но и образы героини Орейро — Милагрос. Некоторые пользователи Сети заметили, что создатели сериала наряжали актрису в довольно откровенные, а порой в вульгарные и пошлые наряды. В этот список попали ультракороткие юбки, латексные комбинезоны и платья красных цветов, корсеты со стразами, перья и боа. Поклонники сериала попытались оправдать работу костюмеров, предположив, что такой гардероб Милли объяснялся модой того времени и замыслом сценаристов.