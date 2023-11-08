Невозможно смотреть: Немоляева терпеть не может этот советский фильм по неожиданной причине

Лишь одна картина вызывала у нее такие негативные чувства.

Светлана Немоляева давно прославилась как одна из главных звезд советского кино. За годы карьеры она снялась в сотнях ярких работ, но мало кто догадывается, какие фильмы сама актриса не может смотреть.

Как оказалось, долгие годы артистка обходила стороной ленту «Еще раз про любовь», где снялся ее муж Александр Лазарев. Немоляева не могла смириться с тем, что супруг в кадре целует другую актрису, поэтому ревновала и игнорировала ленту.

«Мне очень неприятно было смотреть, что мой Саша целуется с Дорониной. Конечно, я ревновала», — признавалась звезда СССР в беседе с «Аргументами и фактами».

Однако спустя годы Немоляева смогла побороть свои чувства. Артистка все же включила знаменитый фильм и по достоинству оценила работу Георгия Натансона. По ее мнению, «Еще раз про любовь» можно смело назвать произведением искусства и одним из главных фильмов той эпохи.