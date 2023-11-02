Невозможно пройти мимо: как выглядела Варум, когда в нее влюбился Агутин (фото)

Анжелика Варум и Леонид Агутин больше 20 лет вместе. Они начинали как коллеги, но стали мужем и женой. Музыкант без памяти влюбился в молодую красавицу, и его можно понять.

Тогда, в конце 90-х, мимо миниатюрной, талантливой и очаровательной брюнетки было невозможно пройти. Певец вспомнил, как впервые увидел будущую супругу на сцене. Сначала он услышал ее звонкий голос и только потом смог разглядеть очертания хрупкой женской фигуры.

«Она такая маленькая — ее вообще не видно... И прям в сердце огромная такая мураха», — рассказал о своих ощущениях артист в одном из интервью.

В 1997 году исполнитель пришел к Варум и ее отцу с песней «Королева». Композиция понравилась Юрию Ицхоковичу и его наследнице. Было решено создать дуэт, который впоследствии стал, пожалуй, самым популярным на российской эстраде.

В личной жизни знаменитостей было немало испытаний, но возлюбленные сумели их преодолеть. Звезды вырастили общую дочь Елизавету, которая давно живет в США, где создала свою музыкальную группу.