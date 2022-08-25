Невозможно поверить: вы удивитесь, узнав сколько лет этому кумиру миллионов женщин из Кореи

Сегодня Ли Дон-ук является известным на весь мир корейским актером, телеведущим и моделью. Восхождение его карьеры началось со съемок в комедии 2005 года «Моя девушка», но наибольшую известность ему принес другой проект.

В 2016 году Ли Дон-ук воплотил жнеца в драме «Гоблин». Эта роль помогла актеру обзавестись миллионами преданных поклонниц. Многие потеряли голову от очаровательного красавчика, и стоит отметить, что за прошедшие годы он не только не растерял, но и приумножил эту любовь.

Однако многие фанатки звезды крайне удивятся, узнав о нем одну немаловажную деталь. Ли Дон-ук, которому на вид не дашь больше 20 лет, уже далеко не юнец, а зрелый мужчина. Глядя на актера, невозможно поверить, что ему 40 лет. А если считать его возраст по корейской методике, то ему и вовсе 42 года.

В чем секрет знаменитости, остается неизвестным. В своих социальных сетях актер охотно рассказывает о своей творческой жизни, а вот о личном предпочитает молчать.