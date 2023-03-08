Невесты выстроились в очередь: ахнете, увидев брата-близнеца Наташи Романофф из «Мстителей»

Супергеройский блокбастер «Мстители» закрепил за Скарлетт Йоханссон статус мировой звезды. В серии фильмов она сыграла героиню по имени Наташа Романофф, также с этим персонажем вышла сольная картина «Черна вдова».

Недавно голливудская красавица появилась на публике со своим братом-близнецом, с которым они еще в детстве снимались в картине «Воришки». Его зовут Хантер, и он младше своей звездной сестры всего на три минуты.

Актеры посетили церемонию American Cinematheque и признались журналистам, что между ними всегда была тесная связь. Хантер сказал, что Скарлетт — его вторая половинка. Внешне он мало похож с сестрой, но стоит признать, что брат Йоханссон настоящий красавец — высокий статный брюнет с карими глазами и очаровательной улыбкой. А его взгляд с игривым прищуром не оставит ни одну даму равнодушной. Немудрено, что за ним выстроилась очередь из невест, но пока Йоханнсон остается холостым.

Хантер не стал продолжать актерскую карьеру, а предпочел заниматься политикой. Он отучился в университете Нью-Йорка, где получил степень магистра.