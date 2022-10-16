Невероятной красоты пара: как 50 лет назад выглядели Михалков и его супруга

Актриса Анна Михалкова поделилась в соцсетях архивным снимком своих родителей – режиссера Никиты Михалкова и модели Татьяны Михалковой. Пара поженилась еще в начале 70-х во время съемок фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Супруги воспитали троих детей: дочерей Анну и Надежду и сына Артема. Фото молодой четы Михалковых растрогало пользователей.

«Какая пара красивая!», «Небесная жена, фея», «Любящий взгляд мужчины бесценен», «Ох, как он смотрит на нее!», «Какое чудо случилось тогда, когда Никита Сергеевич вместе с другом С. Соловьевым смог отыскать Татьяну!», — писали восторженные поклонники.

В следующем году Никита и Татьяна Михалковы отметят золотую свадьбу – 50 лет вместе.