Невероятно: что иностранцев больше всего шокировало в сериале «Пес»

​​Зрители увидели первый эпизод детективного сериала «Пес» в 2015 году. С того времени проект покоряет все больше поклонников. И его фанаты, как оказалось, живут не только в России.

Так, иностранные зрители также осыпают «Пса» комплиментами. По их мнению, проект с Никитой Панфиловым в главной роли можно смело назвать одним из лучших на российском кинорынке, он может составить конкуренцию голливудским проектам как «К-9: Собачья работа» и «Тернер и Хуч».

«Шоу сочетает в себе хороший темп, запоминающиеся сюжеты, интересных персонажей и юмор», «Очаровательная и умная овчарка, отличные актеры, захватывающие криминальные повороты», — считают пользователи портала IMDb.

Особенно же зрители выделили химию между Панфиловым и псом в кадре, а также динамику каждой серии. По их словам, от эпизодов невозможно оторваться, а сам сериал можно смело смотреть всей семьей.