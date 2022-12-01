Невероятная радость: дочка Меньшова сообщила о счастливом событии в жизни

Юлия Меньшова известна не только как телеведущая или актриса, но и как успешный блогер. Она активно развивает свой YouTube-канал, на котором берет интервью у интересных собеседников, раскрывает важные для себя и публики темы. И, как оказалось, ее проект с каждым днем становится все популярнее.

Судя по словам самой Меньшовой, которая поделилась счастливой новостью в своих социальных сетях, не так давно на ее канале количество подписчиков перевалило отметку в 500 000. Как уверена знаменитость, это доказывает, что ее работа действительно важна и полезна для общества.

«Спасибо вам большое, дорогие люди. Мне очень важно знать, что то, что я делаю, вам нужно!» — пишет артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания новости кумира. Они поздравили Меньшову со значимым достижением и признались, что всегда с нетерпением ждут каждый новый выпуск на ее канале.