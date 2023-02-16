Неужели случилось страшное? Фанаты бьют тревогу из-за пропажи звезды сериала «Зена - королева воинов»

Люси Лоулесс известна фанатам как Зена — королева воинов. В течение нескольких лет артистка воплощала на экране знаменитый образ, а после завершения сериала приняла участие еще в некоторых проектах и занималась благотворительностью.

О своей жизни Люси рассказывала в социальных сетях, а также нередко появлялась на странице супруга, продюсера Роба Таперта. Поклонники не упускали ни одну ее публикацию, однако в октябре 2021 года артистка перестала выставлять новые записи.

С тех пор Лоулесс не поделилась ни одним постом. Она не отвечает на комментарии встревоженных поклонников, а в СМИ нет ни одного упоминания о ее жизни. Также артистка не проявляет никакой творческой активности: последним ее проектом стал мультфильм «Миньоны: Грювитация», работа над которым проходила как раз во время ее последних публикаций.

«Люси, у тебя все хорошо?», «Начинаю переживать за Люси», — пишут обеспокоенные поклонники.

При этом Люси не появляется и в аккаунтах своего мужа и друзей. Многие поклонники предполагают, что артистка могла столкнуться с проблемами, поэтому бьют тревогу.