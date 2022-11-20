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Неужели пластика? Джейми из «Спеши любить» мало кто узнает спустя 20 лет

20 ноября 2022 16:30
Неужели пластика? Джейми из «Спеши любить» мало кто узнает спустя 20 лет

Она была кумиром миллионов девушек.

Душещипательная драма «Спеши любить», вышедшая в 2002 году, стала настоящим хитом среди молодежи. Главную женскую роль исполнила Мэнди Мур, которая к тому моменту была уже известной в Штатах певицей.

В конце 90-х артистка конкурировала с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой за звание поп-принцессы. Мур тогда выпустила свой дебютный альбом и даже снискала признание некоторых критиков. Однако соперничать со Спирс и Агилерой ей оказалось не под силу.

Неужели пластика? Джейми из «Спеши любить» мало кто узнает спустя 20 лет

Мировую славу Мур принесла роль в мелодраме «Спеши любить», где она сыграла неизлечимо больную девушку. Также актриса исполнила заглавную песню к фильму.

С тех пор Мэнди сильно изменилась, и дело не только в возрастных метаморфозах. Сегодня 38-летняя Мур мало похожа на себя прежнюю. Ее нынешняя внешность вызывает у поклонников много вопросов. По всей видимости, артистка прибегала к услугам пластических хирургов. Черты лица Мэнди изменились и стали более изящными. Но это пошло на пользу. Актриса отмечала, что сейчас она, наконец, довольна собой.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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