Неужели он это сделал: вокруг звезды сериала «Кухня» разгорелся нешуточный скандал

Михаил Тарабукин, известный по сериалу «Кухня», шокировал поклонников, оказавшись в эпицентре скандала. Прославленный артист был пойман в нетрезвом виде за рулем собственного автомобиля.

Как передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга , несколько недель назад недалеко от Москвы сотрудники полиции задержали знаменитость за рулем его собственного автомобиля. Речь Тарабукина была нечеткой и непонятной, походка — шатающейся, от него пахло алкоголем, однако артист отказался отправиться на освидетельствование, из-за чего его дело сразу же отправили в суд.

Теперь артиста ждут в участке Мытищинского района Московской области, где судья решит его судьбу. Если знаменитость признают виновным, ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей. При этом сам Тарабукин пока никак не комментировал ситуацию и не отвечает на вопросы фанатов в своих социальных сетях.