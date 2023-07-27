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Неужели Муцениеце не замечает? Дети Прилучного с возрастом все больше похожи на эту актрису

27 июля 2023 11:30
Неужели Муцениеце не замечает? Дети Прилучного с возрастом все больше похожи на эту актрису

Поразительное сходство.

Неужели Муцениеце не замечает? Дети Прилучного с возрастом все больше похожи на эту актрису в этом году стал многодетным отцом. От первого брака с Агатой Муцениеце у актера подрастают сын Тимофей и дочь Мия. Вторая жена Зепюр Брутян родила артисту еще одного сына — Микаэля.

Старшие дети знаменитости быстро нашли общий язык с новой возлюбленной отца. Они часто проводят время вместе. Вот и на днях супруги вместе с Мией и Тимофеем вышли в свет. Семейство побывало на мероприятии, устроенном Анной Городжей. И в этот день Зепюр сделала фотографию с мужем и его детьми, которую затем опубликовала в социальных сетях.

И поклонники, увидев теплый семейный кадр, отметили одну любопытную деталь. Многие удивились поразительному сходству Мии и Тимофея с Зепюр. Теперь интернет-пользователи задаются вопросом о том, замечает ли Муцениеце, что ее наследники растут копией новой жены Прилучного.

Фото: Социальные сети, legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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