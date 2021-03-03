«Неужели губы накачала?»: внешность Пугачевой на празднике у Зайцева удивила фанатов

Поклонники Примадонны подозревают, что она пробует на себе все новинки косметологии.

Накануне знаменитому модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года. На торжестве по случаю его дня рождения собрались самые близкие друзья мэтра, в том числе Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

Шоумен опубликовал в сети селфи, на котором позировал вместе с супругой в то время, когда они были в дороге, и в комментарии к снимку сообщил поклонникам, что они едут поздравлять легендарного кутюрье.

А потом записал короткий ролик, запечатлев Примадонну рядом с виновником торжества. Вячеслав Зайцев был одет ярко и элегантно: пиджак с ярким орнаментом, черная шляпа-котелок и галстук-бабочка. А певица надела черное платье с глубоким декольте и красную шляпку в виде цветов, украшенную вуалью с красными мушками.

Поклонники Аллы Борисовны, как всегда, восхитились ее неувядаемой молодостью и свежестью. Некоторые, правда, выразили обеспокоенность, что их любимая звезда в своем возрасте снова решилась на очередную процедуру омоложения. Но многие отметили, что если определенная операция имела место, то сделана она очень искусно.

«Неужели губы накачала?», «Губки у Аллочки Борисовны — прелесть! Браво мастеру!», «Алла пробует на себе все новинки косметологии. Выглядит очень молодо, и губы ей косметологи сделали какие сочные», «Вот что значит фильтры, пластика и желание не стареть!» — рассуждают подписчики.

А вот вид Вячеслава Зайцева всех очень расстроил: модельер сидел неподвижно с застывшей улыбкой на лице и, казалось, ни на что не реагировал.

Напомним, Вячеслав Михайлович тяжело болен — несколько лет назад врачи обнаружили у него прогрессирующую форму болезни Паркинсона. Медики проводят ему поддерживающую терапию, но с каждым годом состояние знаменитого кутюрье только ухудшается, поскольку это заболевание неизлечимо. В настоящее время, по слухам, Вячеслав Зайцев уже почти не разговаривает и с трудом понимает окружающих.