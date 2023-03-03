Неужели это он: фото Воли с одним из гостей Comedy Club потрясло россиян

Недавно в гости к резиденту Comedy Club Павлу Воле заглянул Дамир Юсупов — Герой России, посадивший самолет «Уральский авиалиний» в кукурузном поле в августе 2019 года. Артист сопроводил совместное фото кратким пересказом его действий и выразил восхищение смелостью пилота, чем спровоцировал бурную дискуссию среди подписчиков.

Многие из них написали, что Юсупов не герой, ведь именно на нем лежит вина за происшествие, поставившее под угрозу жизни 233 человек. «Посмотрите расследование данной авиакатастрофы. Просто повезло, что все благополучно прошло и все живы!», «Да уж, медаль бы и звание забрать у этого героя, чуть не угробил всех, если бы не самолет и поле», — негодовали поклонники Воли.

Расследование, к которому апеллируют комментаторы, вел Межгосударственный авиационный комитет. Оно завершилось в начале этого года. В итоговом отчете сказано, что действия пилотов имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности». Также экипаж не выполнил ряд положенных по регламенту действий (убрать шасси, следить за показаниями приборов).

Однако некоторые подписчики встали на защиту Юсупова. «Почаще надо таких героев показывать и вспоминать», — написали в Сети. «Легко судить (даже следователям), когда не там. У него все пассажиры целыми вышли. И какая разница, как он действовал?!» — подытожили комментаторы.