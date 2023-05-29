Неужели арабским женщинам не жарко постоянно ходить в черном? Их секрет вас поразит

В арабских странах представительницы прекрасного пола строго чтут религиозные традиции. В восточном мире женщина всего лишь тень мужчины, поэтому носит одежду черного цвета, скрывающую очертания ее фигуры от посторонних глаз.

Меж тем европейцы не перестают жалеть арабок, задаваясь вопросом о том, как они переносят жару в подобном одеянии. Мало того, что их платья закрывают руки и ноги, так еще и черный цвет обладает способностью притягивать солнечные лучи. В том же Дубае летом стоит сильнейшая жара, а значит, мусульманки обречены на страдания.

На самом же деле у восточных женщин есть один простой секрет, который заметно облегчает им жизнь. Дело в том, что их одежда изготавливается не из синтетических материалов, а из натурального шелка высочайшего качества. Такая ткань не только приятна для тела, но и дает желанную прохладу.