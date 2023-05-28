Неудобно получилось: почему о дебюте Дмитрия Маликова в кино предпочли забыть

Дмитрий Маликов построил успешную музыкальную карьеру: он состоялся и как певец, и как продюсер. Но мало кто знает, что на его счету есть одно появление в кино, оставшееся почти незамеченным.

Артист снялся в главной роли в картине «Увидеть Париж и умереть», вышедшей в 1992 году. Действие фильма происходит в 60-е. Мать-одиночка живет вместе с сыном-пианистом и добивается, чтобы он попал в Париж на конкурс. Но героиня скрывает опасную семейную тайну: она еврейка, а отец ее отпрыска — сиделец.

Молодого одаренного пианиста Юру сыграл Маликов. Он неплохо справился с задачей, но многим не понравилось, что главная роль досталась музыканту, а не актеру. Фактически Дмитрий сыграл самого себя и не привнес в свой привычный образ ничего нового и примечательного.

Также зрителей возмутило, что пианист щеголял в своей фирменной прическе из 80-х, хотя подобные шевелюры в 60-е были немыслимы. Это и масса других противоречий сделали фильм проходным и слабым, по мнению многих. Но, безусловно, у ленты есть и горячие поклонники, которые считают иначе.