Неудачная шутка: полная копия Джейкоба из «Сумерек» повергнет в шок (фото)

Тейлор Лотнер стал особенно популярным после того, как засветился в популярной саге о вампирах «Сумерки». Теперь к жизни актера, сыгравшего Джейкоба, привлечено повышенное внимание публики. И поклонникам действительно есть что обсудить.

В ноябре прошлого года артист женился, но многие восприняли это как весьма неудачную шутку. Все дело в избраннице знаменитости, точнее, в ее имени.

Фанаты были крайне удивлены, узнав, что Лотнер связал себя узами брака с медсестрой, которую зовут точно так же, как и его самого — Тейлор. После свадьбы возлюбленная актера сменила свою фамилию Дом на фамилию мужа, в результате чего стала полной его тезкой.

Любопытно, что на месте медсестры вполне могла оказаться известная актриса, певица и продюсер. Ранее Лотнер встречался с Тейлор Свифт. В любом случае тогда дело до свадьбы так и не дошло.