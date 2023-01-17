Неудачная пластика лишила карьеры: гляньте, что стало с Ассоль из «Алых парусов»

Легендарный советский фильм «Алые паруса», снятый по повести Александра Грина, стал в свое время кинохитом. Роль Ассоль сыграла непревзойденная Анастасия Вертинская, которая после премьеры картины проснулась знаменитой.

Во многом именно безукоризненная красота молодой актрисы обеспечила ленте успех. Однако эффектная внешность стала для артистки не только ее визитной карточкой, но и проклятием. В юности Вертинская никогда не хвасталась своей красотой. Она даже соглашалась на роли в массовке, чтобы не выходить на первый план, но такие предложения ей поступали крайне редко — внешность актрисы считалась слишком аристократической для эпизодов.

Увы, с возрастом с лицом Вертинской произошли существенные изменения, и виной тому стало увлечение пластикой. Артистке было за 50, когда она решила впервые лечь под нож хирурга, чтобы убрать морщины. Подтяжка сделала ее лицо моложе, но узнать в обновленной Вертинской прежнюю красавицу просто невозможно.

Пропала ее фирменная «изюминка», и актриса стала походить на очередную жертву пластики: одутловатое лицо, неестественно гладкая кожа, искаженная мимика. Кроме того, Вертинскую перестали снимать в кино после всех неудачных метаморфоз. Вот чем обернулась для Ассоль гонка за вечной молодостью.