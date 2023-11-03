Нет смысла это скрывать: Ургант сделал громкое заявление о России со сцены в Дубае

Ивана Урганта не видно на телевидении уже более полутора лет. Исчезновение знаменитости беспокоит фанатов. Зрители с нетерпением ждут возвращения звезды на экраны, однако сам шоумен не дает определенных прогнозов по поводу своей будущей карьеры. Сейчас Ургант работает на корпоративах, развлекая российскую публику за границей.

Недавно ведущий проводил вечер в Дубае в компании Владимира Познера. В ОАЭ звезды рассказывали зрителям о путешествиях, жизненных трудностях и собственной философии. В какой-то момент ведущим задали провокационный вопрос о том, любят ли они Россию. Ответить поспешил внук Нины Ургант.

«Я люблю Россию. Раньше даже не знал, как сильно ее люблю», — произнес Иван Ургант.

Трогательные слова шоумена покорили его российских поклонников. Познеру оставалось лишь согласиться с молодым коллегой.