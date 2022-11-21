«Нет слов. Страшилище»: Полина из «Бедной Насти» шокировала страну «новым» лицом

Анна Горшкова полюбилась зрителям по своим ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Две судьбы». Поклонники не скрывали восторга, отмечая не только талант артистки, но и ее красоту. Однако со временем Горшкова изменилась практически до неузнаваемости.

Как пишут пользователи Сети, сегодня в 38-летней артистке невозможно узнать ту очаровательную блондинку из «Бедной Насти». По их мнению, Горшкова не только регулярно посещает косметолога и не отказывается от так называемых уколов красоты, но и делала себе более серьезные пластические операции. Особенно же это заметно, если обратить внимание на форму носа и скул, а также на разрез глаз.

«Нет слов. Страшилище. Лично мое мнение, что это абсолютно другое лицо», «Полная потеря индивидуальности, все как у всех», «Зачем? Потеряла индивидуальность. Такая красавица с головой не подружилась и испортила сама себя. Очень жалко», — делятся мнением подписчики.

Сама артистка при этом игнорирует нападки поклонников. Она продолжает сниматься в кино, развивает свою музыкальную карьеру, записала уже несколько композиций.