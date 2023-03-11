Нет слов: причина, по которой не общаются родные дети Полищук, вас шокирует

Любовь Полищук дважды становилась матерью. В 1972 году на свет появился ее сын Алексей, а спустя 12 лет — дочь Мариэтта. Оба ребенка прославленной артистки пошли по стопам матери, но, как оказалось, не общаются после ее смерти.

Так, брат и сестра перестали поддерживать связь в 2006 году, а Алексей даже не пришел проститься с матерью на ее похороны. По словам последнего мужа Полищук, художника Сергея Цыгаля, ее старший сын давно не считает себя родственником Мариэтты и не собирается налаживать с ней контакт, отвернувшись от родни.

Причина же, как признался вдовец Полищук, кроется в наследстве. Мариэтта и Алексей поругались из-за квартиры своей матери в центре Москвы и не смогли прийти к компромиссу.

В доме в итоге остался жить сам Сергей, который девять лет назад вновь связал себя узами брака с новой избранницей.