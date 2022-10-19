Несыгранная роль Юлии Началовой: лишилась славы из-за влиятельного мужчины

В свое время фильм «Ворошиловский стрелок» наделал немало шума. До сих пор этот проект, премьера которого состоялась в 1999 году, пользуется любовью у зрителей, многие из которых даже не догадываются о том, что одну из ключевых ролей в нем должна была сыграть Юлия Началова.

Певица, будучи студенткой музыкального училища имени Гнесиных, привлекла внимание режиссера картины Станислава Говорухина. Он предложил Началовой сыграть Катю Афонину. Однако на эту роль у кинодела была и другая кандидатура — Анна Синякина.

Выбрать между двумя артистками оказалось не так-то просто, и тогда режиссер доверил сделать это Михаилу Ульянову, исполнителю главной роли пенсионера Ивана Афонина. Тот же пожелал, чтобы его внучку воплотила Синякина. Так популярный артист лишил славы Началову, пожелавшую развивать актерскую карьеру.