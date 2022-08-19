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Несостоявшийся триумф: создатели «Ивана Васильевича» беспощадно обошлись с главной ролью Куравлева

19 августа 2022 19:30
Несостоявшийся триумф: создатели «Ивана Васильевича» беспощадно обошлись с главной ролью Куравлева

История героя претерпела существенные изменения.

Имя Леонида Куравлева ассоциируется у многих с фильмом «Иван Васильевич меняет профессию». Однако актер мог добиться еще большего успеха, если бы не одно но.

Как оказалось, создатели ленты беспощадно обошлись с ролью артиста, воплотившего на экране жулика Жоржа Милославского. Участие в картине стало для него несостоявшимся триумфом.

Все потому, что изначально история злоумышленника была более подробной, однако впоследствии ее заметно сократили. Большинство сцен с участием Куравлева было вырезано.

К счастью, кадры удалось сохранить. Из них смонтировали отдельный фильм, получивший название «Черные перчатки». Восьмимиллиметровая лента без озвучки включает в себя не только вырезанные отрывки, но и самое главное — финал истории Милославского, который так и не был показан зрителям в рамках фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Несостоявшийся триумф: создатели «Ивана Васильевича» беспощадно обошлись с главной ролью Куравлева
Фото: Legion-Media, https://www.youtube.com/channel/UCBDWNPwCTh7QlVTP_aXFYlg
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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