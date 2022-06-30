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Несмотря на троих детей: связь Бузовой с экс-супругом вышла наружу

30 июня 2022 15:45
Несмотря на троих детей: связь Бузовой с экс-супругом вышла наружу

Поклонники вновь обсуждают личную жизнь звезды «Дома-2».

Светлана Бондарчук прокомментировала отношения Ольги Бузовой с ее избранниками. Телеведущая разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

По словам бывшей избранницы Федора Бондарчука, во время ее интервью со звездой «Дома-2» они немало обсуждали ее личную жизнь. Как оказалось, Бузова, которая была супругой Дмитрия Тарасова четыре года и рассталась с ним в 2016 году, до сих пор воспринимает футболиста как своего мужа, несмотря на его жизнь с Анастасией Костенко и их троих общих детей, хотя и не называет его по имени.

Несмотря на троих детей: связь Бузовой с экс-супругом вышла наружу

«О нем она говорит как о муже... Она не отпустила», — признается Бондарчук.

И именно поэтому, как уверена героиня программы, не сложились ее отношения с Давидом Манукяном. По мнению телеведущей, певица до сих пор не смогла забыть бывшего мужа, поэтому и не готова к новым романам.

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Фото: Globallookpress.com, соцсети, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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