Несмотря на троих детей: связь Бузовой с экс-супругом вышла наружу

Светлана Бондарчук прокомментировала отношения Ольги Бузовой с ее избранниками. Телеведущая разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец .

По словам бывшей избранницы Федора Бондарчука, во время ее интервью со звездой «Дома-2» они немало обсуждали ее личную жизнь. Как оказалось, Бузова, которая была супругой Дмитрия Тарасова четыре года и рассталась с ним в 2016 году, до сих пор воспринимает футболиста как своего мужа, несмотря на его жизнь с Анастасией Костенко и их троих общих детей, хотя и не называет его по имени.

«О нем она говорит как о муже... Она не отпустила», — признается Бондарчук.

И именно поэтому, как уверена героиня программы, не сложились ее отношения с Давидом Манукяном. По мнению телеведущей, певица до сих пор не смогла забыть бывшего мужа, поэтому и не готова к новым романам.

Шатунов стал 16-м: солисты «Ласкового мая» умирают один за другим