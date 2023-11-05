Несмотря на серьезный недуг: кумир всех советских женщин до самой смерти оставался идеалом

С годами так и не растерял свою уникальную красоту.

Жизнь Олега Видова нельзя называть легкой. В 14 лет будущая всесоюзная звезда была вынуждена стать кормильцем семьи. Но сын простой учительницы смог прославиться на всю страну, и не последнюю роль в его успехе сыграла уникальная внешность.

Покойного Видова и по сей день называют одним из наиболее привлекательных советских артистов наряду с Владимиром Кореневым, Вячеславом Тихоновым и Александром Абдуловым. Даже в поздние годы актер отличался пронзительным взглядом и обаятельной улыбкой.

После отъезда из СССР звезда «Всадника без головы» так и не смог вернуть себе былую популярность. Подводило и здоровье: еще в 1989 году артисту удалили опухоль на гипофизе.

Тем не менее во время интервью с российскими журналистами тяжелобольной Олег Видов выглядел все так же прекрасно.

Ушел из жизни актер в 2017 году. Рядом с ним была жена, американская журналистка Джоан Борстин, без памяти любившая советского Мориса Джеральда, как пишут «Аргументы и факты».