Несчастный брак, голод и депрессия: не поверите, как жила знаменитая путана из «Бриллиантовой руки»

Комедия «Бриллиантовая рука» запомнилась зрителям не только ярким сюжетом, но и целой плеядой второстепенных персонажей. Одной из таких звезд оказалась Виктория Островская, исполнившая стамбульскую жрицу любви. Зрители были уверены, что запоминающаяся роль откроет для актрисы большие карьерные перспективы, но, как оказалось, ей не удалось добиться успеха в кинематографе.

С самого детства Островская мечтала стать актрисой. Она отучилась в Киевском театральном институте, а после окончания по распределению отправилась работать в драматический театр в Сызрань. Там она не смогла добиться большого успеха, а однажды встретила молодого писателя Романа Райгородецкого, который стал ее супругом.

Как рассказывала актриса, внешне они с мужем прекрасно подходили друг другу. Однако за эффектной внешностью скрывались постоянные проблемы и скандалы: Роман был очень ревнивым и регулярно бил жену. Островская всегда отвечала мужу, поэтому каждая их ссора превращалась в серьезную драку. В итоге она не выдержала и ушла от супруга, а позднее переехала в Киев.

В это время знаменитость уже ждала ребенка от Романа. После родов она попыталась вернуться к нему, но им так и не удалось наладить отношения. Спустя некоторое время пара окончательно разошлась, а актриса отправилась к своей матери в Москву. В столице у нее не получалось обзавестись ролями в театре, поэтому она была вынуждена устроиться на работу в автостанцию. И именно там ее встретил Гайдай, который предложил роль в «Бриллиантовой руке». Островская была уверена, что такое появление на экране точно сделает из нее всесоюзную звезду, поэтому тут же уволилась с работы. Однако карьера у артистки была совсем не долгой: ей удалось принять участие всего в двух фильмах в эпизодических ролях.

Подобные неудачи вылились в сильную депрессию. Островская пролежала несколько месяцев в больнице и долгое время работала с психологами. Как рассказала сама знаменитость в одной из телевизионных программ, в то время она совсем не хотела жить и не знала, как справиться с накопившимися проблемами. В итоге она смирилась с неудачей на актерском поприще и перестала мечтать о сцене.