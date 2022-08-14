Несчастному Кокшенову досталось от Куравлева и Ширвиндта: как это было

Многие любители «Самой обаятельной и привлекательной» наслышаны о том, как Татьяна Васильева довела режиссера Геральда Бежанова до больничной койки резкой сменой цвета волос. Но не только постановщику на съемочной площадке пришлось страдать.

Досталось от коллег и Михаилу Кокшенову в самой, казалось бы, невинной сцене. Когда по сюжету герой Александра Ширвиндта подходит к сатуратору за водой, персонаж Кокшенова долго пьет воду, чтобы та не досталась сопернику.

Выяснилось, что несчастному актеру пришлось выпить восемь стаканов за раз, просто шутки ради. Не своей, а Ширвиндта и Леонида Куравлева: они снова и снова находили повод испортить дубль, чтобы коллеге вновь приходилось браться за стакан.

«Бедный Кокшенов, в "Девчатах" тоже две трети графина воды выпил», — вспомнил его эпизодическую роль один из пользователей Сети.

Актеру еще повезло, ведь Владимир Носик, сыгравший Гену Сысоеву, настолько старательно учился играть в пинг-понг до съемок, что сломал палец на ноге. Создатели были вынуждены снимать его идущим только выше пояса, чтобы в глаза зрителям не бросалась хромота.