Несчастная любовь не только в «Клоне»: Мэл и Шанди уже не те, что раньше

Марселу Новаэс и Дебора Фалабелла стали звездами сериала «Клон», воплотив в нем влюбленных друг в друга Мэл и Шанди. История любви спортсмена и наркоманки была полна драмы. Оказалось, что и в реальной жизни актеров ждало немало испытаний.

Сегодня Новаэсу уже 60 лет, и в нем довольно сложно узнать того самого красавчика из бедного квартала. Актер продолжает активно сниматься, не отвлекаясь на супругу, которой у него нет. Артист дважды был женат, но оба брака закончились разводом. Зато подарили знаменитости двух сыновей, с которыми он поддерживает тесную связь.

Что же касается Деборы, то на съемках «Клона» она встретилась со своим будущем мужем Мурило Бенисио. Тогда между знаменитостями были исключительно рабочие отношения, но спустя время они пересеклись на съемочной площадке другого проекта. И вскоре стали жить вместе.

Поклонники целых семь лет ждали, когда пара объявит о свадьбе, но вместо этого в мае 2019 года звезды заявили о своем расставании. Оказалось, что Бенисио обзавелся новой возлюбленной — ею стала сценарист Мануэла Диас.

Фанаты считают, что именно разрыв с Мурило подкосил Фалабеллу — актриса сильно постарела и сдала. Впоследствии она вышла замуж за режиссера и продюсера Фернандо Фраиа, но, как считают многие, все еще не забыла бывшего возлюбленного.