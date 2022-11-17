Несбыточная мечта граждан СССР вызовет искреннее изумление: при чем тут Высоцкий

Жизнь во времена СССР неизменно связана с многочисленными запретами и ограничениями. Поэтому многие вещи и развлечения, кажущиеся естественными для современных жителей страны, были недоступным гражданам Советского Союза. И такой стала возможность посетить спектакль «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли.

Дело в том, что Высоцкий уже при жизни стал одним из самых известных людей в стране. Поклонники знали наизусть его песни, хоть их и не крутили на радиостанциях, и самостоятельно перепечатывали его стихи. Подобное внимание сделало постановку в Театре на Таганке культовой, ведь сотни поклонников в одной только Москве мечтали увидеть кумира на сцене.

Из-за такого ажиотажа билеты приобрести было практически невозможно. В кассах они не появлялись, ведь распространялись через близких людей самого Высоцкого, которых он особенно ценил. Поэтому если кому-то удавалось приобрести билет и посмотреть на игру знаменитости, то он мог смело хвастаться перед близкими: такая удача считалась большим успехом.

Как рассказывают современники, однажды один поклонник даже пробрался в здание театра через черный ход, настолько он хотел увидеть постановку. Ему пришлось просидеть несколько часов под сценой, где он мог прекрасно слышать игру Высоцкого, но не видеть его. В итоге после он с гордостью рассказывал о своем достижении.