Непростительная ошибка Нади из «Иронии судьбы»: над ней глумился каждый

Поклонники фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» хорошо помнят профессию главной героини Нади Шевелевой. Она была учительницей русского языка и литературы. Об этом сама героиня рассказывала Лукашину, после чего они пришли к выводу, что их профессии — педагога и врача — очень нужны обществу.

Именно поэтому зрители и негодовали, ведь преподаватель русского языка сделала непростительную ошибку. В одной из сцен Шевелева спохватилась, что забыла «одеть» праздничное платье. Хотя грамотные люди прекрасно знали, что ей стоило бы употребить глагол «надеть». Над этой оплошностью много лет глумились критики.

Некоторые из фанатов картины пытались оправдать исполнительницу главной роли Барбару Брыльскую, ведь она родилась в Польше. Но в кадре ее озвучивала другая женщина, русская актриса Валентина Талызина, которая и ошиблась в использовании нужного слова. Кстати, сама Талызина тоже мелькает в фильме: вместе с Лией Ахеджаковой они сыграли подруг героини.