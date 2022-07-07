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Неприглядный поступок покойного Шатунова предали огласке: такого не ожидал никто

7 июля 2022 14:55
Неприглядный поступок покойного Шатунова предали огласке: такого не ожидал никто

Далеко не все коллеги восхищаются творчеством певца.

Звукорежиссер Евгений Кобылянский рассказал, как Юра Шатунов выступал, используя свои архивные фонограммы. Как признался музыкант, он не считает артиста талантливым исполнителем.

Лидер «Ласкового мая» скончался 23 июня от обширного инфаркта. После его смерти многие коллеги Шатунова отмечали его талант и профессионализм, однако Кобылянский не согласен с большинством этих высказываний, ведь однажды стал свидетелем весьма неприятного поступка артиста. По его словам, несколько лет назад он оказался на концерте Шатунова, но тот не пел свои композиции вживую, а пользовался фонограммой, которой к тому времени уже было 40 лет.

Как уверен Кобылянский, слова которого цитирует портал Teleprogramma.pro, «Ласковый май» и другие подобные коллективы вряд ли можно назвать настоящими профессионалами, несмотря на устоявшееся мнение в шоу-бизнесе. Подобные высказывания музыкант считает «лицемерными» и не разделяет всеобщего восторга.

Фото: ZERKALO/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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