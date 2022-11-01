Неожиданный выбор: Тарантино назвал любимый советский фильм

Классика советского кино покорила сердца не только соотечественников, но и зрителей по всему миру. Одним из таких поклонников оказался и Квентин Тарантино, однако его сердце принадлежит далеко не самому популярному заграничному фильму.

Дело в том, что еще в детстве юный Тарантино, который не раз признавался, как сильно любил проводить время в кинотеатрах, увидел картину Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Сказочная фантастика покорила сердце будущего режиссера, поэтому спустя десятилетия он регулярно вносит ее в списки своих любимых лент. Как отмечает Тарантино, он является поклонником совершенно других фильмов, но не может забыть красочную историю любви Ихтиандра и обычной девушки.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное откровение кумира. Фанаты неоднократно замечали, насколько необычен выбор Тарантино, ведь знаменитые иностранные режиссеры отдают предпочтение преимущественно «советскому артхаусу», а в число их фаворитов неизменно входят Андрей Тарковский и, например, Сергей Эйзенштейн.