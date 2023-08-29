Неожиданное возвращение: в «Папиных дочках» все-таки снимется одна из главных звезд

Ситком «Папины дочки» выходил на российские экраны с 2007 года по 2013 год. Проект стал одним из самых успешных на отечественном телевидении, а несколько месяцев назад продюсеры объявили, что начинают работать над новыми выпусками.

По данным СМИ, в продолжение проекта должны были вернуться Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Анастасия Сиваева и даже Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки. Однако Дарья Мельникова, спортсменка Женя, не планировала сниматься, так как продюсеры ее не пригласили.

Поклонники были шокированы неожиданной новостью. Обсуждая сериал, они с разочарованием отмечали, что Мельниковой не будет в сериале. И возмущение зрителей было так велико, что планы продюсеров изменились. Как оказалось, артистка все же перевоплотится в любимую героиню.

Как призналась Мельникова в беседе с пресс-службой канала Start, все прошедшие месяцы она была на связи с создателями. И в итоге они изменили планы и позвали артистку в проект.

«Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив», — рассказала звезда экрана.

Неожиданная новость шокировала зрителей со всей страны. Они отметили, что с нетерпением ждут новых серий и ни за что не пропустят воссоединение семьи Васнецовых.