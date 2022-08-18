Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке

Многие замерли в ожидании новостей об участи шоу «Ледниковый период». В Сети ходили слухи о том, что программу закрыли, а значит, этой осенью новых выпусков можно не ждать.

Продюсер проекта Илья Авербух ранее отметил, что вопрос о будущем шоу пока не решили, однако при этом заверил всех в том, что он и его команда готовы продолжать работу. Теперь же судьбу «Ледникового периода», наконец, предали огласке.

Корреспондентам портала Teleprogramma удалось взять комментарий у источника, близкого к фигуристам, принимающим участие в шоу. Оказалось, что в отношении проекта было принято неожиданное решение.

По словам инсайдера, новый сезон непременно будет. Кроме того, зрителей ждет приятный сюрприз.