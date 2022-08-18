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Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке

18 августа 2022 20:30
Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке

Зрителей проекта ждет сюрприз.

Многие замерли в ожидании новостей об участи шоу «Ледниковый период». В Сети ходили слухи о том, что программу закрыли, а значит, этой осенью новых выпусков можно не ждать.

Продюсер проекта Илья Авербух ранее отметил, что вопрос о будущем шоу пока не решили, однако при этом заверил всех в том, что он и его команда готовы продолжать работу. Теперь же судьбу «Ледникового периода», наконец, предали огласке.

Корреспондентам портала Teleprogramma удалось взять комментарий у источника, близкого к фигуристам, принимающим участие в шоу. Оказалось, что в отношении проекта было принято неожиданное решение.

По словам инсайдера, новый сезон непременно будет. Кроме того, зрителей ждет приятный сюрприз.

«В этот раз в проекте будут участвовать победители прошлых сезонов „Ледникового периода“», — подытожил источник.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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