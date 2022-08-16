Неожиданно скромно: россияне потеряли дар речи от вида «новой» Волочковой

Анастасия Волочкова часто подвергается критике из-за своего внешнего вида. Многие полагают, что звезда одевается вызывающе и безвкусно. Балерина же на замечания в свой адрес, как правило, не реагирует и не спешит менять свои предпочтения в одежде. Однако теперь прима решила примерить на себя новый образ, который заставил россиян потерять дар речи.

В своем Telegram-канале танцовщица опубликовала фото, сделанное «в саду под плакучей ивой». В кадре артистка предстала в коротком платье с длинными рукавами и закрытой областью декольте. Такой выбор показался поклонникам неожиданно скромным. В любом случае они остались в восторге от вида «новой» Волочковой.