Неожиданно: Милош Бикович объяснил, чем русские женщины отличаются от иностранок

Сердце Милоша Биковича больше не свободно. О своей новой возлюбленной актер говорить пока отказывается, зато он охотно поделился любопытными подробностями о том, чем русские девушки кардинально отличаются от красавиц из других стран.

Артист подчеркнул: он любит интересных, внешне притягательных, при этом психологически здоровых женщин с чувством юмора. По мнению знаменитости, в отношениях должно быть легко. Между тем в россиянках звезда экрана особенно ценит прямолинейность и откровенность.

«Русские женщины более прямые. Сербские в этом плане более сдержанны», — заметил Бикович в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Мачо подметил, что в Москве гораздо чаще ощущает женское внимание к себе. По его словам, иностранки, как правило, не показывают свою заинтересованность в мужчине.