Неожиданно: кому на самом деле посвящен хит «Миллион алых роз» (фото)

Бессмертная композиция «Миллион алых роз» была одним из главных хитов советской эпохи. Долгие годы никто не знал, кому поэт Андрей Вознесенский посвятил эти проникновенные строки. Но совсем недавно тайну раскрыл заслуженный артист РФ Станислав Садальский.

Актер признался, что стихотворение посвящено Людмиле Максаковой, у которой был «бешеный роман» с Вознесенским. Якобы об этом Садальскому поведала сама актриса.

Однажды Людмила Васильевна была в США. По удивительному совпадению Вознесенский тогда тоже гостил в Штатах. Артисты поселились в одном гостиничном номере, где никто не мешал их любви. Однажды Максакова проснулась и увидела, что вся комната завалена апельсинами. Даже ступить было некуда. Актриса упрекнула поэта в том, что он посвятил ей песню о миллионе роз, но вместо цветов она получила тонну апельсинов.

Впрочем, сама Максакова никогда не рассказывала ни об этом случае, ни о песне, якобы посвященной ей. Да и зная бурную фантазию Садальского, можно предположить, что это его очередная хохма. Об этом «разоблачении» он рассказал на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».