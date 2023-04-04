Неожиданно: кого Рязанов хотел видеть невестой Деточкина в фильме «Берегись автомобиля» (фото)

Трагикомедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» считается одной из самых известных советских кинокартин. Персонаж Иннокентия Смоктуновского Юрий Деточкин стал культовым героем. Мало кто знает, что сыграть его возлюбленную вместо Ольги Аросевой могла другая актриса.

Изначально Рязанов рассматривал на эту роль Светлану Карпинскую. Режиссер снял ее в картине «Девушка без адреса», где актриса сыграла главную роль. Карпинская пришла на пробы к ленте «Берегись автомобиля», однако не была так убедительна, как Аросева.

Позднее у Рязанова и Светланы Алексеевны больше не было совместных работ. Сам мэтр признавался, что ему не по нраву картина «Девушка без адреса». В тот период он лишь искал себя в кинотворчестве и еще не почувствовал свой стиль. Все последующие работы Рязанова были куда сложнее и интеллектуальнее, чем «Девушка без адреса». Поэтому Карпинская так и не стала его музой.

Светлана Алексеевна обладала простым и народным типажом: миловидная славянская внешность, большие глаза, широкая улыбка, кучерявые волосы. Карпинская активно снималась в 60-е и 70-е, однако не стала звездой экрана. Она больше любила театр, которому посвятила свою жизнь. Актриса скончалась в 79 лет после длительной болезни.