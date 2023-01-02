Неожиданно: как выглядит «подружка» Индианы Джонса, которая младше него на 40 лет

Фанаты Индианы Джонса в этом году получили окончательную дату премьеры нового фильма. Производство картины попало на коронавирусные ограничения, поэтому релиз постоянно сдвигался. В этом году свет увидел тизер будущей ленты, в которой 80-летний Харрисон Форд вновь воплотит образ популярного героя.

Зрители сделали вывод, что его экранной подружкой будет актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж. 37-летняя англичанка известна по сериалу «Дрянь», за который она была удостоена самых разных премий — от «Эмми» до «Золотого глобуса». Но ждать романтической линии в сюжете между героями Харрисона и Фиби не стоит: по сценарию она играет крестницу Джонса, помогающую ему в опасном расследовании.

Ожидается, что картина увидит свет в июне 2023 года. Ранее уже высказывались опасения, что пожилой Форд стремительно теряет форму, и создателю франшизы Стивену Спилбергу даже предлагали подумать о его более молодой «версии». Но режиссер заявил, что Индиана Джонс — это не Джеймс Бонд.