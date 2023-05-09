Неопрятная домохозяйка: матери детей Джастина Тимберлейка не позавидуешь

Секс-символ нулевых Джастин Тимберлейк уже давно остепенился. Укротить горячий нрав поп-звезды смогла актриса Джессика Бил, которая родила от него двоих сыновей.

Артистка известна по многим нашумевшим фильмам. Джессику можно увидеть в лентах «Техасская резня бензопилой», «Иллюзионист», «Легкое поведение», «Хичкок» и в других картинах. Красавица-актриса снискала огромную популярность во всем мире.

Однако с замужеством у Бил началась новая жизнь. Она почти исчезла с экранов и сосредоточилась на продюсировании. Кроме того, материнство тоже отнимает много времени, поэтому у 41-летней Джессики не остается сил и ресурсов для съемок.

Теперь супруга Тимберлейка часто появляется на публике в неприглядном виде. Она почти перестала ухаживать за собой и может предстать даже с растрепанными волосами. Также она сменила женственные наряды на майки и джинсы, ведь кинозвезда до сих пор не пришла в форму после вторых родов.

Одно из последних фото семейной четы не порадовало поклонников. Бил предстала с нечесаной шевелюрой, а под глазами красовались морщины. Подписчики тут же нарекли актрису неопрятной домохозяйкой.