Необыкновенная красота Лянки Грыу стала увядать: вот как ее потрепала жизнь в США

Актриса сама на себя не похожа.

Лянка Грыу — женщина, которую обожал и носил на руках буквально весь мир. И все из-за незаурядной красоты актрисы. Эта женщина действительно одна на миллион. Но с момента отъезда в США по работе актриса сильно изменилась внешне.

«Безгранично счастлива и благодарна себе, своему агенту и менеджеру за такой результат!» — писала довольная заграничным приглашением артистка в соцсетях.

Правда, тогда она, скорее всего, не знала, чем обернется для нее каторжный труд на износ.

На свежих фото в Сети Грыу выглядит уставшей и даже поникшей. Знаменитость будто бы постарела на десяток лет за недолгое время на чужбине. Видимо, поговорка «Дома и стены помогают» действительно работала на стороне артистки, когда та была в России. В Штатах же магия неземной красоты развеялась, уступив место морщинкам и землистому цвету кожи.